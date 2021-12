L’euro célèbre ses 20 ans de mise en circulation

Aujourd’hui, 27 pays européens ont adopté l’euro. (Photo d'illustration). AFP - INA FASSBENDER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le 1er janvier 2002, les habitants de douze pays de l'Union européenne commençaient à payer avec des pièces et des billets en euros. Vingt ans plus tard, si le dollar reste la monnaie reine, l'euro a réussi à tirer son épingle du jeu et sa mise en place est assez peu contestée.