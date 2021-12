Quand la pénurie de main d’œuvre bouleverse le rapport au travail

La pénurie de main d'œuvre touche fortement le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en France (Photo d'illustration). AFP/Remy Gabalda

Marie Casadebaig

L'année 2021 aura été marqué par la pénurie de main d'œuvre. Et ce phénomène économique et social risque de marquer encore les mois, voire les années à venir. Aux États-Unis, plus de 10 millions d'offres d'emploi n'étaient pas pourvues en septembre. La tendance touche aussi la Chine et une bonne partie de l'Europe. Cette pénurie concerne des emplois pénibles et mal payés. À l'image de la France, la crise sanitaire semble avoir bouleversé le rapport au travail dans les pays riches.