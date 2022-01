Turquie: l'inflation en décembre atteint 36,08% sur un an, un record en vingt ans

Selon les chiffres officiels publiés ce lundi, la hausse des prix à la consommation a atteint 36,08% sur un an en décembre, du jamais-vu depuis 2002, en grande partie du fait de la chute de la monnaie, la livre. Des millions de Turcs peinent à joindre les deux bouts, y compris à se nourrir, car la hausse des prix des produits alimentaires a bondi de 44 %.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Recep Özkan élève des vaches laitières dans un village situé à 50 km du centre d’Istanbul. L’inflation, pour lui, c’est d’abord la hausse de ses coûts de production : les engrais, le carburant, les aliments pour ses jeunes veaux. Les prix de tous ces produits – importés, le plus souvent – grimpent de jour en jour. Alors Recep doit faire des choix : « Je n’ai pas acheté d’engrais le mois dernier, car leur prix a triplé. Et j’ai dû augmenter le prix de mon lait. Ça me fait mal au cœur, car je vends directement au consommateur et je sais qu’on lutte tous pour joindre les deux bouts. »

En décembre, la hausse des prix à la production a officiellement frôlé les 80 % sur un an. Si la situation s’aggrave, Recep n’est pas sûr de continuer à élever des vaches : « On s’assoit autour d’une table, on fait les comptes. L’argent qu’on a dépensé, celui qu’on a gagné. On n’avait jamais subi de telles pertes. Quand on récoltera ce qu’on a semé, si on n’arrive pas à couvrir nos coûts, je me demande si on ne devra pas arrêter. »

Et l’avenir s’annonce compliqué, notamment avec la flambée des coûts de l’énergie. Le 1er janvier, les tarifs de l’électricité en Turquie ont par exemple subi des hausses variant de 50 à 130 %.

