Algérie: Sonatrach va investir 40 milliards de dollars sur cinq ans

En Algérie, la Sonatrach, le géant pétrolier va investir l'équivalent de 40 milliards de dollars sur les cinq années à venir pour développer la production et le raffinage d'hydrocarbures. Après une année 2021 plutôt faste, le groupe qui avait considérablement réduit ses investissements suite à la crise du Covid–19, entend repartir de l'avant. La Sonatrach, c'est le poumon de l'économie algérienne. L'entreprise alimente à hauteur de 40% les caisses de l'État.

Publicité Lire la suite

À lui seul, Toufik Hakkar a le pouvoir de redonner des couleurs à l'économie algérienne. En annonçant sur la chaîne de télévision AL24 un ambitieux programme d'investissements, le PDG de la Sonatrach fait taire les rumeurs sur une lente dégradation de l'activité du géant des hydrocarbures algérien.

En effet, depuis vingt ans la production décline, notamment dans le pétrole, faute d'investissements suffisants. Et les coupes budgétaires ordonnées en 2020 par le président Tebboune avaient inquiété les milieux d'affaires.

Mais l'année 2021 et le spectaculaire redressement du marché pétrolier est passé par là. La Sonatrach a vu ses recettes à l'export bondir de 74% pour atteindre 34,5 milliards de dollars. Elle a diversifié ses fournisseurs, notamment en s'approvisionnant davantage sur le marché local. Elle a aussi rationalisé ses dépenses, et envisage désormais de relancer la prospection, l'exploitation et le raffinage.

Une raffinerie va être construite à Hassi Messaoud et celle de Skikda doit être agrandie. La Sonatrach qui a obtenu des avantages fiscaux pour les investisseurs entend attirer davantage de partenaires. Un tiers des quarante milliards d'investissement prévus concerneront des pétroliers étrangers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne