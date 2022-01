Face à la vague Omicron, les transporteurs français veulent rassurer les usagers

Chez les professionnels du transport de passagers, on se veut rassurant face à la flambée des cas de contaminations au Covid.

En France, à l'heure où des records de contaminations au Covid-19 sont enregistrés, les absences au travail perturbent de nombreuses entreprises. La situation dans les transports inquiète particulièrement. Aux États-Unis, en Chine, les compagnies aériennes ont procédé à des milliers d'annulations de vols, faute de pilote et de personnel de bord. En France, les transporteurs assurent que les services sont pour l'heure garantis de façon normale et qu'ils sont prêts à s'adapter en cas de vague d'absentéisme.

Publicité Lire la suite

Chez les professionnels du transport de passagers, on se veut rassurant. Sur le train à grande vitesse, la SNCF promet un service normal en ce début de semaine mais tout en restant vigilant pour la suite. En fonction des réservations à venir mais également du nombre de conducteurs et de contrôleurs disponibles, le nombre des trains pourrait être amené à évoluer, à la baisse si besoin.

► À lire aussi : Covid-19: la France franchit le cap des 200 000 cas en 24 heures, le passe vaccinal à l'Assemblée

La capacité d'adaptation mise en avant

Même attentisme pour les transports régionaux où les autorités se préparent à adapter l'offre face à l'augmentation récente des cas positifs et des arrêts maladie. Lundi matin 3 janvier, à en croire nos confrères de RTL, il y aurait 11% d'absentéisme à la RATP, à la SNCF et dans les réseaux de bus en région parisienne. Pas de quoi perturber le service pour autant. « Depuis 20 mois, nous faisons appel à notre capacité d’adaptation », déclare l'un des opérateurs de bus franciliens.

Du côté du transporteur aérien Air France, on n'est pas concerné par les vagues d'annulations visibles en Amérique et en Asie. La direction compte s'appuyer le cas échéant sur le plan « Solid'Air » qui en appelle à des volontaires pour les personnels au sol et à la fameuse réserve pour les personnels navigants.

► À lire aussi : Le transport aérien mondial totalement désorganisé par le Covid et le climat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne