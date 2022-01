Les Français plus frileux que leurs voisins européens sur la pratique du télétravail

La fréquence du télétravail en France est moins importante qu'ailleurs en Europe. iStock / Drazen Zigic

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Malgré les deux années de pandémie et les mesures de restriction pour lutter contre la crise sanitaire, la pratique du télétravail reste pour les Français une réponse ponctuelle, et non un nouveau mode de travail. L'étude comparative de l'Ifop a été réalisée entre le 21 et le 27 septembre 2021 en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume Unis, auprès de salariés issus d'échantillons représentatifs.