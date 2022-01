Le patron d'Apple, Tim Cook, a gagné près de 100 millions de dollars en 2021

Tim Cook, qui a fêté en 2021 ses dix ans à la direction d'Apple, peut s'enorgueillir d'être parmi les patrons les mieux payés de la tech. Son salaire est 1 447 fois plus élevé que celui d'un employé de la marque à la pomme.

Les géants de la tech ont connu une année faste en 2021. Et cela a profité à leurs patrons. L'an dernier, Tim Cook a ainsi touché 98,73 millions de dollars en salaires, primes et actions. Soit une hausse de 570% par rapport à 2020. Un record pour le patron d'Apple.

Le gros de ce pactole est constitué de titres octroyés par la firme de Cupertino. L'action du groupe s'est ainsi envolée de plus de 1000% entre l'arrivée de Tim Cook à sa tête en 2011, et fin 2021. Le dirigeant a également reçu 12 millions de dollars pour avoir dépassé des objectifs financiers du groupe. Le salaire annuel de base, lui, s'élève à 3 millions de dollars et reste inchangé.

Les performances d'Apple sont en effet impressionnantes : la marque à la pomme vient de passer la barre des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Avec une fortune personnelle estimée à 1,5 milliard de dollars, Tim Cook se laisse toutefois dépasser par le patron de Tesla Elon Musk, dont la fortune est estimée à 271,5 milliards de dollars, ou encore par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, à la tête d'un butin évalué à plus de 189 milliards de dollars.

