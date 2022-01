Les fabricants de semi-conducteurs se portent bien

Les semi-conducteurs, des puces utilisées les téléphones, les jeux vidéo en passant par les systèmes électroniques de voitures, sont devenus indispensables. BILL PUGLIANO GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le franco-italien STMicroelectronics et le sud-coréen Samsung Electronics numéro un des « smartphones » et l'un des plus grands fabricants de puces de mémoire voient leurs ventes grimper dans un contexte de pénurie mondiale.