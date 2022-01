Royaume-Uni: le variant Omicron met un coup de frein à l'activité économique

Au Royaume-Uni, le mois de décembre a été l’un des pires de l’année 2021 pour le secteur des services.

De notre correspondante à Londres, Emeline Vin

C’est d’ordinaire le mois où les magasins et les restaurants font le plus d’affaires. Mais le mois de décembre a été raté pour les commerces britanniques, avec une baisse de fréquentation de près de 20% par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Dans la continuité d’une année déjà peu lucrative, entre pénurie de personnels et perturbation des chaînes d’approvisionnement.

La faute non pas aux restrictions, quasiment toutes levées depuis l’été. Mais bien à l’arrivée du variant Omicron, détecté fin novembre au Royaume-Uni. Même si les chiffres sont meilleurs que dans le reste de l’Europe, les consommateurs sont restés chez eux, par prudence, et le secteur des services (les bars, les restaurants, les coiffeurs) ont enregistré une déferlante d’annulations. Plus difficiles à gérer, en termes de personnels, de commandes, que les fermetures.

Malgré l’allègement des restrictions de voyage, qui pourrait donner un petit coup de pouce aux rues commerçantes… Le Consortium national de la vente au détail ne prévoit pas de renversement de la tendance en 2022, à cause de l’inflation. Celle-ci pourrait atteindre 6%, au plus haut depuis 10 ans. Six entreprises sur dix d’ailleurs prévoient d’augmenter leurs prix ce trimestre.

