La Banque mondiale aide l'Iran à lutter contre la pandémie

La Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 90 millions de dollars pour l'Iran, a déclaré une porte-parole de l’institution ce vendredi. L'objectif est d'aider ce pays de quelque 84 millions d’habitants, plombé par les sanctions internationales, à lutter contre la pandémie de Covid-19 qui sévit sur le territoire.

Publicité Lire la suite

L’aide de 90 millions de dollars de la Banque mondiale ne sera pas injectée au budget du gouvernement iranien mais utilisée uniquement pour permettre au pays d’acheter des équipements médicaux essentiels. Des équipements qui seront « installés dans les établissements de santé agréés par la Banque mondiale et qui feront l'objet d'un suivi et d'une vérification indépendants », précise l’institution.

Par ailleurs, le décaissement de ces fonds sera géré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en relation avec la Banque mondiale. Ils s’ajoutent à une enveloppe initiale exceptionnelle de 50 millions de dollars, en mai 2020, pour aider l’Iran à faire à la crise sanitaire.

La crainte d'une explosion de cas graves

Si le pays a réussi à améliorer son système de santé ces dernières années, les sanctions internationales posent de gros problèmes d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et en équipements médicaux.

Or, l'Iran a été l'épicentre des infections dans la région. La pandémie a en effet infecté plus de 6,2 millions de personnes et fait plus de 131 800 morts dans le pays. Avec l’arrivée du variant Omicron, les autorités craignent une nouvelle explosion de cas graves. Le soutien de la Banque mondiale permettra donc d’atténuer la propagation du virus dans le pays, mais aussi « au-delà de ses frontières », conclut la Banque mondiale.

► À lire aussi : Iran: l'inflation galopante «rétrécit» l'assiette de nombreux habitants

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne