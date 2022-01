Veolia absorbe son rival historique Suez

Le 30 août , Veolia a fait une offre de près de 3 milliards d’euros à Engie afin de lui racheter la quasi-totalité de ses parts dans Suez. ERIC PIERMONT / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le géant mondial de l'eau et des déchets est parvenu à absorber Suez, numéro deux mondial, au terme d’une offre publique d’achat, vendredi soir, et d’un long bras de fer. Il détient désormais un peu plus de 86% de Suez.