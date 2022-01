Au Chili, l'attribution de lots d’extraction de lithium divise la droite et la gauche

Des manifestants à Santiago, au Chili, protestent contre le président Sebastian Piñera à propos de la privatisation de l'industrie du lithium, le 7 janvier 2022. JAVIER TORRES AFP

Le Chili vient d'attribuer deux lots pour l'exploration et l'extraction de lithium pour un montant total de 121 millions d'euros. Dans la course pour accéder à ce métal, une entreprise chilienne et une chinoise l'ont emporté. Elles n'exploiteront chacune qu'un peu moins de 2 % des réserves connues au Chili.