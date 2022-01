France: NG Biotech, une PME bretonne fabriquant des autotests en pleine expansion

La PME bretonne, NG Biotech, ne cesse de s'agrandir depuis le début de la pandémie au point d'embaucher à tour de bras. Elle fabrique des autotests et a multiplié sa production par 100 en deux ans. Son chiffre d'affaires quant à lui est passé de 3 millions d'euros en 2019-2020 à plus de 40 millions en 2021-2022.

Ce sont de petits bouts de papier de quelques millimètres, où apparaissent une ou deux bandes rouges en fonction du résultat. Ces autotests que tout le monde s'arrache, la PME bretonne NG Biotech en fabrique depuis des années. Mais avec l'apparition du Covid-19, la cadence a fortement accéléré, la petite entreprise est passée de 30 à 220 salariés en seulement quelques mois.

Milovan Stankov Pougés, cofondateur et PDG de NG Biotech, explique qu'avec : « On a vu cette cinquième vague arrivée depuis l’Europe de l’Est. Donc, dès le mois de novembre, on a commencé à augmenter nos effectifs et nos capacités de production. En décembre, on est passé à la semaine de 40 heures et en deux tours de travail, en deux huit. Et on aura livré plus de 2 millions d’autotests en France ».

Fabriquer en France pour ne pas dépendre que de l'Asie

Installée à Guipry-Messac, une petite commune de 7 000 habitants, NG Biotech a dû créer un deuxième site de production et s'est allié aux laboratoires Boiron pour répondre à la demande.

« On est très fier d’apporter une pièce du puzzle. La pandémie a redistribué les cartes au niveau international. On voit les limites des importations d’Asie avec les problématiques de transport, d’accès aux tests pour les produits médicaux de première nécessité. Il y a besoin d’assurer une production locale pour avoir une certaine résilience ».

NG Biotech fait actuellement 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger et dit pouvoir fournir à l'avenir 25 millions d'autotests par mois.

