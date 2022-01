Covid-19: Pfizer va investir 520 millions d’euros en France

Pfizer va investir plus de 520 millions d’euros en France sur cinq ans.

L'Élysée a annoncé ce 17 janvier une série de projets d'investissements étrangers en France, 21 au total pour un montant de 4 milliards d'euros. dans le cadre de la cinquième édition du sommet Choose France. Parmi ces projets : celui du laboratoire américain Pfizer qui va investir plus d'un demi milliards d'euros.

Publicité Lire la suite

Ces 520 millions d'euros investis sur cinq ans en France doivent permettre le développement de plusieurs projets. La plus grande partie de cette enveloppe concerne le traitement anti-Covid. Pfizer annonce un plan de sous-traitance industrielle avec le façonnier Novasep. Le principe actif de ce Paxlovid sera fabriqué à Mourenx, dans le sud-ouest de la France. Le géant américain a déjà commencé à travailler pour installer les équipements et former du personnel, a précisé le patron de Pfizer à BFM. Objectif : commencer à produire dans l'hexagone d'ici à quelques mois.

Albert Bourla précise, dans le Figaro, que cela portera à huit le nombre de principes actifs sophistiqués fabriqués par son groupe sur le territoire français. En plus de cette production qui devrait être disponible dans les pharmacies françaises dès la fin janvier, Pfizer va investir dans la recherche de pointe et en particulier dans des biotechs. Il "augmentera aussi ses essais cliniques avec des patients français, selon le quotidien Le Figaro.

Alors pourquoi ces investissements en France ? Pfizer met en avant le savoir-faire hexagonal. Albert Bourla salue aussi « une nouvelle France » « accueillante envers les investissements étrangers ».

► À écouter aussi : La France, première destination européenne pour les investisseurs étrangers

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne