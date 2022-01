La fortune des milliardaires a plus augmenté depuis la pandémie qu’en une décennie, selon Oxfam

Des migrants dorment sur des rochers, près de Vintimille, depuis des jours, et tentent tant bien que mal de se protéger de la chaleur, alors qu'un yacht circule au second plan, en 2015. La pandémie qui a touché tous les pays du monde cinq ans plus tard a accru nettement les inégalités économiques.

Dans le même temps, la crise a provoqué une intensification de la pauvreté chez celles et ceux qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Les inégalités se creusent donc toujours plus que jamais, affirme le dernier rapport Oxfam sur les inégalités dans le monde qui sort ce lundi 17 janvier.

Publicité Lire la suite

Il y a un nouveau milliardaire toutes les 26 heures dans le monde. Toutes les données compilés dans ce rapport montre un enrichissement sans précédent des plus riches.

► Lire aussi : Les inégalités riches-pauvres ont augmenté depuis la pandémie, au plus fort en 110 ans

Cela a été rendu possible par la pandémie et l'argent public versé par les gouvernements et banque centrale. C'est ce qu'explique Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France.

« Si on regarde en France, les milliardaires ont augmenté leur fortune de 236 milliards d'euros pendant la crise et on voit bien que ce n'est pas grâce à l'activité économique des entreprises dans lesquelles ils ont des parts mais bien parce qu'il y a eu un soutien public sans précédent en réponse à la crise, notamment par injection de ces centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers. »

À moins de cent jours de l'élection présidentielle en France, l'ONG Oxfam appelle donc à remettre les politiques de lutte contre les inégalités au centre des programmes des candidats.

« En observant l'histoire, on voit des cas très clairs où lorsque les bonnes politiques sont adoptées, c'est-à-dire un financement des services publiques beaucoup plus fort et une protection sociale beaucoup plus forte, on peut s'attaquer durablement aux inégalités. Elles ne sont pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. C'est en finançant des modèles sociaux plus protecteurs, en les finançant par des impôts progressifs, qu'on sera capable de lutter durablement contre les inégalités. »

Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, les 1% les plus riches ont vu leur nouveau de vie augmenter en moyenne de 2,8%.

Dans le monde, les 10 premiers milliardaires au monde voit leur fortune doubler. C'est juste sans précédent, et c'est encore une fois grâce à l'intervention publique, dans tous ces pays, qui a largement profité aux milliardaires. Au niveau du continent africain, les filets de sécurité étaient beaucoup moins forts que dans certains pays [...] Toute une partie de la population a été largement plus précarisée parce que ces filets de sécurité n'existaient pas. On voit aujourd'hui encore que le rebond en terme de santé économique est beaucoup plus fort dans les pays développés que dans les pays du continent africain et c'est aussi malheureusement une question d'accès aux vaccins. Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. La situation en Afrique et dans le monde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne