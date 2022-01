Inflation, croissance : l'Eurogroupe se réunit dans un contexte économique difficile

Réunion ce lundi 17 janvier des ministres de l'Économie et des Finances de la zone euro. Une réunion qui se déroule dans un contexte inflationniste et de croissance chancelante en Europe.

Les moyens utilisés pour contenir l’inflation seront probablement au centre de la réunion des ministres. La hausse des prix a atteint en effet 5% en décembre sur un an dans la zone euro, du jamais vu depuis 25 ans, donc depuis le lancement de la monnaie unique.

La forte inflation du moment découle d'un redémarrage rapide de l'activité économique de la zone euro, qui a entraîné de vives augmentations des prix des carburants, du gaz et de l'électricité. La composante énergie a ainsi contribué pour environ la moitié au taux d'inflation actuel, a souligné la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Les prix des biens durables et de certains services ont aussi flambé en raison d'une demande supérieure à une offre contrainte par des pénuries durables dans la chaîne d'approvisionnement

La difficulté pour les économistes est de savoir si le pic est déjà passé ou s’il est devant nous. Certains estiment qu'elle restera durablement à des niveaux plus élevés qu'au cours des années 2010, notamment à cause du coût de la transition écologique. La Banque centrale européenne assure de son côté que l’inflation est temporaire. Christine Lagarde s’attend à la voir perdre en vigueur au cours de cette année.

Croissance au ralenti

Outre l’inflation, la croissance est une autre épine dans le pied de la zone euro. Elle pourrait être freinée en ce début d’année par les pénuries, les difficultés d'approvisionnement, mais aussi par les restrictions sanitaires liées à la nouvelle vague de la pandémie. C’est le cas de l’Allemagne. La première économie de l'Union européenne a connu une croissance économique décevante en 2021, à 2,8%, justement à cause des pénuries de matières premières et de composants. Des pénuries qui devraient coûter quelque 100 milliards d'euros à l'industrie allemande en 2021 et 2022.

Le secteur automobile, branche reine de la première économie de la zone euro, souffre particulièrement du manque de semi-conducteurs, qui a forcé les constructeurs à réduire leur production ou même à fermer temporairement des usines.

