Xi Jinping met en garde Davos contre les «risques catastrophiques» de confrontation mondiale

Dans son discours prononcé en visioconférence au Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse, le président chinois ne mentionne pas les États-Unis, mais comme en 2017 au moment de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, il se fait à nouveau le chantre du libéralisme.

Voilà Xi Jinping de nouveau en champion du libre-échange devant les dirigeants des pays les plus riches réunis en Suisse. Le président de la deuxième économie du monde a avec lui les chiffres tout frais de la croissance chinoise publiés le matin même – 8,2 % d’augmentation du PIB chinois en 2021 –, et le partenariat économique global rassemblant une quinzaine de pays d’Asie Pacifique autour de la Chine et entré en vigueur le mois dernier.

Depuis cinq ans, les containers du « made in China » sont effectivement passés sous les ponts des accords liés aux Nouvelles routes de la soie chinoise. Mais au-delà des discours, la Chine est aussi plus fermée que jamais avec un chef de l’État qui n’a pas mis les pieds à l’étranger depuis le début de la pandémie il y a deux ans, et ne le fera probablement pas avant le XXe congrès du Parti communiste à l’automne prochain, analyse notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.

Une Chine dont la consommation intérieure reste en deçà de ce qu’elle était avant la crise sanitaire et régulièrement taxée de protectionnisme. « Notre monde d’aujourd’hui est loin d’être tranquille, les rhétoriques qui attisent les préjugés abondent », a dit le numéro un chinois au Forum économique mondial.

Une croissance forte mais des vents contraires

La croissance chinoise ne sera peut-être pas aussi brillante cette année. Les analystes pointent un essoufflement au 4e trimestre avec plusieurs causes de fragilisation. Le pays doit notamment faire face à la crise dans l'immobilier, à la consommation en berne et aux résurgences de l'épidémie qui fragilisent la reprise économique, estime Jean-François Dufour, expert au sein du cabinet Montsalvy-Consulting.

L’épidémie de Covid et la politique de «tolérance zéro» déployée par les autorités ne facilitent pas la consommation parce qu’au contraire elles encouragent un phénomène traditionnel d’épargne de précaution. […] Toutes les petites entreprises et les très petites entreprises tournées vers le marché domestique voient leurs activités fortement compromises par la politique de lutte contre le Covid notamment et par les difficultés de l’immobilier. Jean-François Dufour, expert au sein du cabinet Montsalvy-Consulting Agnieszka Kumor

« Cette vision chinoise du multilatéralisme a un coût »

En 2017, le numéro un chinois avait fait sensation à Davos, en s'y faisant le chantre de la mondialisation, alors que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis faisait craindre un regain de protectionnisme. Depuis quelques années, la Chine promeut de nouveaux accords régionaux de libre-échange et initie de Nouvelles routes de soie. Mais pour Jean-François Dufour, cette vision chinoise du multilatéralisme a un coût.

C'est un des points faibles cette volonté d'encourager l'ouverture de la Chine et en même temps d'aider le développement des autres pays. Le problème bien évidemment c'est que ce développement a un coût qui se traduit par une dépendance relativement importante pour certains pays par rapport à la Chine. Ses adversaires mettent le doigt sur le revers de la médaille et le fait que cette politique chinoise même si elle favorise les échanges n'est pas gratuite. Jean-François Dufour, expert au sein du cabinet Montsalvy-Consulting Agnieszka Kumor

