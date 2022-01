Inflation, croissance: l’Allemand Christian Lindner plaide pour une rigueur budgétaire

Comment sortir de la pandémie de Covid-19 par le haut et permettre à l'économie de rebondir durablement ? La France et d'autres pays européens plaident pour une réforme des critères actuels alors que le ministre allemand des Finances Christian Lindner a plaidé pour le maintien des règles déjà existantes.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Alors que la France, comme d’autres pays, plaide pour une réforme des critères mis en place, notamment sur le fait que la dette des États doit être limitée à 60% du produit intérieur brut et le déficit budgétaire rester sous la barre des 3%. La crainte est que le retour dès l'an prochain à ces règles ne vienne briser la croissance. Lors de la réunion lundi à Bruxelles des ministres des Finances, le grand argentier allemand Christian Lindner a plaidé pour le maintien de ces règles.

Flexibilité, rigidité : c’est entre ces deux pôles que le nouveau ministre des Finances allemand Christian Lindner évolue. Issu d’un pays où la stabilité des finances publiques fait partie de l’ADN, il reste fidèle par son plaidoyer lundi à Bruxelles pour la rigueur budgétaire aux principes qu’ont défendus dans le passé des chrétiens-démocrates comme Angela Merkel ou Wolfgang Schäuble, mais aussi le nouveau chancelier Olaf Scholz.

Olaf Scholz déclarait d’ailleurs lundi à Madrid : « L’Europe doit continuer à marcher ensemble dans les années à venir et nous y parviendrons sur la base de notre pacte de stabilité et de croissance. »

Les résistances au sein même du parti libéral

Le nouveau ministre des Finances allemand doit aussi prendre en compte les résistances au sein de son parti libéral où une remise en cause des règles actuelles et des dettes communes en Europe demeurent un tabou.

Christian Lindner a douché les espoirs de certains en estimant qu’une modification des critères actuels n’était pas réaliste, car cela impliquerait une modification du traité de Maastricht. Pour autant, des règles sans être changées peuvent être assouplies et interprétées. Dans le contrat de coalition entre les sociaux-démocrates, les verts et les libéraux, on peut lire : « Le pacte de stabilité et de croissance a démontré sa flexibilité. »

