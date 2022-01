L'Écosse attribue 25 gigawatts de projets éoliens

Les autorités écossaises ont attribué la concession de 17 projets éoliens en mer grâce à une méga-enchère qui a rapporté 700 millions de livres. Ces projets, portés par des grands noms de l'énergie, viendront démultiplier les capacités de production du Royaume-Uni

L'ensemble des projets représentent près de 25 gigawatts (GW). C'est autant que la capacité d'éolien marin installée actuellement dans l'ensemble de l'Europe selon les chiffres du lobby WindEurope datant de 2020. Toujours à titre de comparaison, le Royaume-Uni, en tête du classement européen, dispose aujourd'hui d'un peu plus de 10 GW de cette énergie.

Des concessions de plus de 7000 km2

Le développement de ces capacités passe donc par l'attribution de ces concessions couvrant plus de 7 000 km². Les autorités ont misé sur plusieurs modèles : dix projets seront flottants, six parcs seront fixes et le dernier sera mixte. Ils seront ou plutôt ils devraient être... Car les lauréats de l'enchère et leur partenaires, parmi lesquels figurent BP, Shell, TotalÉnergie, Engie ou encore Iberdrola, ne disposent pour le moment que d'une option. Des droits sur des zones spécifiques de fonds marins leur sont réservés, mais plusieurs étapes attendent les entreprises avant la signature d'un bail complet. Le financement est sur la liste.

D'ores et déjà, Greenpeace salue « un pas en avant colossal dans l'énergie éolienne offshore au Royaume-Uni ». Les autorités écossaises se réjouissent des retombées économiques.

