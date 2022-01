Le secteur automobile en crise en Europe

Les ventes de voitures neuves connaissent une baisse record en 2021 à cause de la crise sanitaire et les pénuries mondiales de semi-conducteurs, selon les données publiées ce mardi 18 janvier par l’association des constructeurs européens (ACEA).

Publicité Lire la suite

Seulement 9,7 millions de véhicules ont été vendus sur le vieux continent. C’est le nombre le plus bas depuis 1990, lorsque les statistiques ont été créées. Plus bas que 1993 et 2013, des années noires pour l’industrie automobile. La faute à la pénurie de puces électroniques indispensables à l’assemblage de voitures. C’est en Allemagne, premier marché de l’automobile en Europe, que la chute est la plus forte, avec un plongeon de 10 % des ventes en 2021et seulement 2,6 millions de véhicules écoulés.

L'Espagne au plus bas

La Belgique, les Pays-Bas et le Danemark ont, eux aussi, vu leurs ventes s’effondrer. L'Espagne, un des pays les plus durement touchés en 2020, reste au plus bas. L’Italie, elle, affiche une légère reprise, +5,5 %.

La France, elle, est restée stable, (+0,5%) mais au plus bas, avec plus d’un million et demi de véhicules écoulés l’année dernière, à peu près la situation de 1975. Les ventes de Renault ont chuté de 10%, celle de Stellantis, ex PSA- Peugeot-Citroën de seulement 2%, tiré par les bonnes ventes de Jeep.

Volkswagen recule

Leaders sur le marché, Volkswagen recule, de même que Skoda et Audi. Porsche et BMW tirent leur épingle du jeu, grâce à des relations solides avec leurs fournisseurs qui leur a permis d'éviter les perturbations dans leur chaîne de production.

► À lire aussi : Chine: le marché automobile dopé par les véhicules propres

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne