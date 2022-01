Microsoft rachète le géant des jeux vidéo Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars

Le géant Microsoft, qui fabrique notamment la console Xbox, a annoncé ce mardi son intention de racheter, pour près de 69 milliards de dollars, l'américain Activision-Blizzard, qui édite notamment Call of Duty et Candy Crush.

L'acquisition se fera sous la forme du rachat en espèces des titres d'Activision au prix unitaire de 95 dollars par action. Elle est censée être conclue pendant l'exercice comptable 2023. Si la transaction est confirmée, il s'agira de la plus grosse opération du secteur des jeux vidéo, très loin devant le rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars annoncé la semaine dernière. C'est aussi la plus importante acquisition réalisée par Microsoft, loin devant celui de LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars.

« Les jeux vidéo sont la catégorie la plus dynamique et la plus enthousiasmante dans le divertissement sur l'ensemble des plateformes et joueront un rôle déterminant dans le développement des plateformes de métavers », a affirmé dans un communiqué le patron du géant de l'informatique, Satya Nadella.

Le pari du Cloud

Microsoft, qui commercialise la console Xbox depuis 20 ans et possède plusieurs studios de développement, va ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l'industrie vidéoludique en termes de chiffre d'affaires derrière le Chinois Tencent et le Japonais Sony, fabricant de la PlayStation.

Le groupe était déjà un poids lourd de ce marché, le plus dynamique dans le secteur du divertissement avec 3 milliards de joueurs dans le monde, que ce soit sur console, ordinateur ou mobile. Mais c'est surtout dans les jeux vidéo sur le « cloud » (informatique à distance) que Microsoft nourrit d'immenses ambitions.

L'entreprise a annoncé mardi que son service d'abonnement mensuel Xbox Game Pass, présenté comme le « Netlix du jeu vidéo » et permettant d'accéder à une vaste bibliothèque de titres depuis sa console, avait franchi la barre des 25 millions d'utilisateurs. Les contenus revêtent donc une importance extrême, et avec dans son catalogue des succès mondiaux comme Call of Duty, Wolrd of Warcraft ou Candy Crush, Activision-Blizzard devient un atout maître pour Microsoft.

Ubisoft en ligne de mire ?

L'annonce de ce rachat intervient au moment où Activision traverse une période tourmentée. Le groupe californien est accusé, par des autorités américaines et des employés, d'avoir laissé se développer une culture d'entreprise sexiste en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression et de harcèlement sexuels.

Le géant de Redmond, dans la banlieue de Seattle, enchaîne les rachats de studios, rappelle notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. L’an dernier, c’était Bethesda, éditeur des succès Fallout et Doom et ce n’est sans doute pas fini. L’action du Français Ubisoft s’est envolée en bourse. Les investisseurs s’attendent manifestement à ce qu’il devienne la prochaine cible. Car le secteur est en pleine concentration. Avec cette énorme opération, Microsoft ne devient finalement que le troisième mondial du secteur, derrière le Chinois Tencent et le Japonais Sony.

