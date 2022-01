EDF: les mesures imposées de l'État ne passent pas

On nous explique qu'il y a une flambée des prix de l'électricité insoutenable pour les factures. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'on est attelés au marché européen de l'électricité dont les prix sont tirés vers le haut [...] La facture aujourd'hui de l'électricité en France elle devrait être largement plus basse que ce qui est annoncé par le ministère. Donc, nous on propose que l'on reprenne l'indépendance énergétique et que les salariés d'EDF travaillent pour leurs concitoyens, pour le service public de l'électricité, pour les entreprises du pays et pas pour la concurrence.