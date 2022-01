Covid-19 en France: la pandémie aura coûté plus de cent milliards d’euros

La France chiffre sa facture Covid. La pandémie aura coûté depuis 2020 une centaine de milliards d’euros, prévoit Olivier Dussopt. L’État aura dépensé 70 milliards d’euros en 2020 et un peu plus de 60 milliards en 2021. Pour ce mois de janvier, environ 10 milliards d’euros ont été injectés pour lutter contre le variant Omicron, indique le ministre français des Comptes publics.

Aides d’urgence aux entreprises, chômage partiel, fonds de solidarités, soutien financier pour les tests de dépistage et les vaccins, la lutte contre le Covid coûte 140 milliards d’euros à l’État, selon ses prévisions.

En 2022, les dépenses pour surmonter la vague Omicron seraient de 150 à 250 millions d’euros par mois, en la situation actuelle, selon le ministre des Comptes publics. C’est tout de même bien moins qu’au plus fort de la crise.

Par ailleurs, l’État avait envisagé d’allouer deux milliards d’euros de crédits non consommés aux entreprises l’année dernière, mais il s’avère que ces crédits non consommés sont plus importants que prévu. Ils s’élèvent à 3,8 milliards d’euros, ce qui devrait « largement suffire », estime Olivier Dussopt.

Les recettes de l’État s'améliorent

En revanche, sur le plan sanitaire, la provision de 5 milliards d’euros « pour la vaccination et les tests cette année sera dépassée », prévient le ministre. Il estime toutefois que l'enveloppe Covid de 16 milliards « représente sans doute un plafond de dépenses pour 2022 ».

Une bonne nouvelle tout de même, la croissance est meilleure que prévu en France. Les recettes de l’État sont supérieures de 20 milliards d’euros en 2021.

Côté croissance, les ménages ont payé plus d’un milliard et demi de plus qu’escompté en impôt sur le revenu et en prélèvement sur les revenus du capital. La TVA a rapporté un surplus de plus de trois milliards et demi que prévu.

Mais c'est contre toute attente l'impôt sur le bénéfice des sociétés qui a rapporté le plus, 10 milliards d’euros rentrées dans les caisses de l’État. Ces recettes supplémentaires devraient permettre de contenir le niveau de la dette publique pour 2021, selon Olivier Dussopt.

