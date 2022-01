Empreinte carbone du numérique en France: les écrans pointés du doigt

Les écrans de nos smartphones, des téléviseurs ou des ordinateurs sont à l'origine de la grande majorité de la pollution numérique en France, c'est ce que révèle une étude qui vient d’être publié (image d'illustration). AFP/File

Texte par : Pauline Gleize Suivre 3 mn

Les terminaux numériques, c'est-à-dire les écrans de nos smartphones, des téléviseurs ou des ordinateurs, sont à l'origine de la grande majorité de la pollution numérique en France. C'est le résultat d'une étude que viennent de publier l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'Ademe) et l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de presse (l'Arcep).