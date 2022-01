L'inflation en zone euro devrait se stabiliser et baisser en 2022, selon Christine Lagarde

L'inflation en zone euro devrait se stabiliser et baisser graduellement au cours de 2022. C’est ce qu’affirme Christine Lagarde dans un entretien chez nos confrères de France Inter. La patronne de la Banque centrale européenne se veut optimiste malgré un taux d’inflation record de 5% dans la zone euro, niveau confirmé par Eurostat, alors qu'il y a un an encore le taux d'inflation affichait moins 0,3%.

Depuis plusieurs mois, les Européens subissent les effets de l'inflation. L'augmentation des prix de l'énergie en est la principale cause, estime Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne (BCE).

Toutefois, la situation devrait s'améliorer : « Nous considérons que, pendant l’année 2022, ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l’année. Si je vous disais un chiffre aujourd’hui, je vous dirais 3,2 % sur l’ensemble de l’année ».

Réaction en ordre dispersé des banques centrales

Face à une situation contrastée, les banques centrales réagissent en ordre dispersé :« On est tous dans des situations très différentes. Les États-Unis ont une inflation beaucoup plus forte, vous l’avez dit. Nous, on a une inflation nettement plus faible. Les taux d’intérêts sont à des taux différents : les États-Unis sont très légèrement positifs, nous, on est en négatif. La reprise est plus avancée aux États-Unis qu’en Europe ».

Si en Europe, les règles régissant la dette publique des États membres ont été suspendues jusqu'en 2023, il faudra à l’avenir les réformer : « Ce ne seront certainement pas les mêmes règles. Le 3% et le 60 % sont inscrits dans des textes dont il faudrait les modifier pour qu’ils disparaissent. En 2023, on ne serait pas au rendez-vous ».

Actuellement, un État de l'Union européenne ne peut s'endetter qu'à la hauteur de 60% de sa richesse nationale.

