Les banques centrales assouplissent leur politique pour soutenir l’économie chinoise et turque

La Banque centrale chinoise abaisse l'un de ses taux de référence pour soutenir l’économie du pays dans un contexte d’essoufflement de la reprise. Dans le même temps, la Banque centrale de Turquie semble faire une pause dans sa politique de baisse de son taux d’intérêt à court terme pour calmer l’inflation du pays.

Publicité Lire la suite

En Chine, c'est la seconde fois en l'espace de deux mois à peine que Pékin décide d'assouplir sa politique monétaire. Une mesure destinée à soutenir l'économie du pays. Le taux préférentiel à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,7%. Cette mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché.

Le taux à cinq ans a, lui aussi, été réduit à 4,6%. Ce second taux est important pour les prêts hypothécaires. Selon les experts, cette mesure devrait permettre de soutenir la demande en logements sur un marché immobilier secoué par la quasi-faillite des géants du secteur, Evergrande et Kaisa. Ces derniers mois, les ventes et les prix des biens immobiliers s'affichent en repli dans de nombreuses villes chinoises.

►À lire: Les banques centrales sur le pont face à l’inflation

La Bourse de Hong Kong a bien réagi en clôturant en hausse de plus de 3%. Une hausse profitant notamment aux géants chinois de la technologie et à ceux de l'immobilier particulièrement en difficulté.

En Turquie, la banque centrale maintient inchangé son taux directeur

L’inflation galopante en Turquie a peut-être poussé Recep Tayyip Erdogan à réfléchir sur sa politique monétaire. N’écoutant pas l’avis des économistes, le président turc est obsédé par la croissance, qu’il veut alimenter par une politique de crédits bon marché.

C’est pour cette raison que la banque centrale avait abaissé son taux directeur de 19% à 14% entre septembre et décembre. Sauf que cette politique gonfle la masse monétaire en circulation. Pour preuve, l’inflation a atteint 36% sur un an en décembre, un record depuis près de vingt ans. Cette stratégie de baisse des taux d’intérêt a aussi provoqué une chute de la livre turque. Celle-ci a perdu 44% de sa valeur face au dollar en 2021. Résultat, les prix à la consommation ont fortement augmenté, plus de sept fois supérieurs à l'objectif initial du gouvernement.

Face au mécontentement des Turques, le chef de l'État a promis de ramener l'inflation en dessous de 10% le plus vite possible, car le temps presse. En effet, les élections présidentielles auront lieu dans un an et demi en Turquie.

►À lire: L'inflation atteint des records partout dans le monde... les banques centrales à la peine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne