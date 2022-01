Semi-conducteurs: deux usines géantes d'Intel aux Etats-Unis pour réduire la dépendance à l'égard de l'Asie

En pleine pénurie de semi-conducteurs, le géant américain Intel spécialisé dans les puces électroniques a annoncé vendredi 21 janvier l'ouverture prochaine de deux nouvelles usines aux Etats Unis. Un investissement énorme de 20 milliards de dollars pour sécuriser l'approvisionnement.

Des semi-conducteurs en circuit court pour éviter les problèmes d'approvisionnement, voilà la stratégie d'Intel. Le géant américain, qui a inventé le micro-processeur dans les années 70, a dominé l'industrie mondiale des semi-conducteurs pendant des décennies. Mais il a désormais perdu de sa superbe. Concurrencé par les fondeurs asiatiques. Et plus vraiment à la pointe de la technologie.

La pénurie mondiale de composants électroniques peut être l'occasion d'un rebond pour Intel car de nombreux secteurs comme l'industrie automobile, la téléphonie, ou encore les équipements médicaux, souffrent de l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement.

La production de puces dans ces deux nouvelles usines américaines, qui seront installées à proximité de la capitale de l'État de l'Ohio, Columbus, pourrait démarrer à partir de 2025. Des sites plus proches des consommateurs et également créateurs d'emplois puisque Intel envisage d'embaucher 3.000 personnes pour ces sites. Ce sont les objectifs que s'est fixé le patron du groupe Intel Pat Gelsinger pour revenir concurrencer Samsung et surtout le leader taiwanais TSMC.

Un « investissement historique » se félicite Joe Biden

« C'est un investissement véritablement historique aux États-Unis et pour les travailleurs américains », a réagi le président américain depuis la Maison-Blanche, y voyant un moyen d'assurer à l'avenir l'indépendance économique du pays. Actuellement environ 4% des composants des voitures sont des semi-conducteurs, a rappelé Joe Biden, mais en 2030, ceux-ci représenteront 20% de la fabrication des automobiles. General Motors a déjà connu en 2021 une chute de sa production automobile attribuée à la pénurie de semi-conducteurs.

Intel investira également en Europe. Près de 80 milliards d'euros sur dix ans pour des constructions d'usines sans doute en Allemagne et France où en fin d'année dernière, le manque de semi-conducteurs a entraîné une pénurie de consoles et d'appareils photos. S'implanter pour damer le pion aux fournisseurs asiatiques et développer les capacités de production de semi-conducteurs sur le continent.

