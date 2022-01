France: les prix des fruits et légumes ont bondi entre 2019 et 2021

L'association de consommateurs Familles rurales, qui publie chaque année un observatoire annuel des prix des biens de consommation courante, a observé « une inflation contenue en 2021, sauf pour les fruits et légumes dont les prix ont bondi de 9% en deux ans », de septembre 2019 à septembre 2021.

« Le poste fruits et légumes, pour une famille de quatre personnes, cela représente quand même 30% du budget alimentation, explique Dominique Marmier, président de l’association, au micro d’Altin Lazaj. Le même panier en métropole est quasiment 50% plus cher en territoire d’outre-mer. Pour certaines familles, malheureusement, qui n’ont pas de revenus suffisants, consommer des fruits et des légumes, cela ne leur est pas permis. Cela ne leur est pas possible. C’est pour cela que nous demandons au gouvernement de mettre en place un chèque fruits et légumes qui permettrait, justement, à ces familles défavorisées ou avec des revenus faibles, de pouvoir consommer des fruits et des légumes. »

Familles rurales a en outre calculé que s'alimenter conformément aux préconisations du Plan national Nutrition santé coûte, pour une famille de quatre personnes (deux adultes, un ado et un enfant) entre 450 euros en variant moins les produits mais en respectant la diversité des catégories et la saisonnalité, et 1 148 euros pour une famille « adepte du bio ». Il s'agit du budget global mensuel pour l'alimentation d'une famille.

L’impact du coût de l’énergie

De manière générale, Familles rurales appelle les pouvoirs publics « à développer une politique beaucoup plus ambitieuse promouvant une saine alimentation en permettant à tous d'y accéder ». Elle estime qu'« investir dans un programme nutritionnel associant prévention et aide aux plus précaires constitue la clé pour freiner le développement de trop nombreuses pathologies liées à la consommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés en trop grande quantité ».

« En plus, les prévisions sont un peu préoccupantes parce qu’on voit bien que les matières premières en général augmentent, le coût de l’énergie augmente, poursuit Dominique Marmier. Et ce coût de l’énergie impacte aussi énormément le pouvoir d’achat des familles. Les revenus n’augmentent pas, justement, en fonction de ces matières premières… Et après c’est le poste alimentation qui est mis en difficulté. Le souci est que l’alimentation a vraiment des enjeux directs sur la santé de nos citoyens. »

L'enquête de Familles rurales a été réalisée sur quatre périodes, février, avril, juin et octobre 2021 dans 148 magasins (hypermarchés, supermarchés, enseignes à dominante marques propres type hard-discounts, spécialisés bio), par une équipe de 107 « veilleurs consommation » sur 37 départements.

