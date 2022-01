Une semaine importante pour les marchés financiers, frappés par l’aversion au risque

Dans le sillage du bitcoin, toutes les crypto-monnaies ont subi une véritable débandade. © Reuters

Depuis le 20 janvier, le bitcoin, la principale monnaie virtuelle, est en chute libre. Il a perdu 50% de sa valeur par rapport au plus haut de la mi-novembre dernier. En parallèle, les marchés financiers se sont montrés inquiets tout au long de la semaine dernière. Tout le monde attend avec nervosité la réunion de la Réserve fédérale américaine, la FED qui doit annoncer mardi 25 et mercredi 26 son calendrier et ses mesures pour juguler l'inflation, devenu un phénomène mondial.