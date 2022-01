Lutte contre l’énergie chère: l’Europe en ordre dispersé

En France, les salariés d'EDF sont appelés à la grève ce mercredi 26 janvier pour protester contre la décision du gouvernement d'augmenter le volume de l'Arenh. La flambée des prix de l'énergie affecte une grande partie de l’Europe. Quelles sont les mesures prises par les États pour atténuer l'impact ?

La mesure prise par la France est l'un des leviers actionnés pour limiter la hausse du tarif de l'électricité à 4% en février comme promis par le gouvernement. Sans aucune intervention, le tarif réglementé aurait augmenté de 44,5% pour les particuliers selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Bruxelles a répertorié des solutions dans une boîte à outils, mais laisse les États gérer la crise. L'institut Bruegel (lien en anglais) a d'ailleurs dressé une longue liste de mesures proposées dans 20 pays, majoritairement membres de l'Union européenne.

Simone Tagliapietra l'un des auteurs de cette étude, identifie tout de même quelques lignes de convergences : « Ce que l'on voit en Europe, c'est certes une approche variée, parce que certains ont agi en réduisant la TVA, certains ont donné des compensations directes aux citoyens les plus pauvres, et d'autres comme la France et l'Espagne ont été plus interventionnistes. Mais, ce que l'on peut voir d'une manière plus générale, c'est que les pays ont concentré leurs aides sur les tranches les plus vulnérables de la population et sur les plus petites entreprises qui souffrent le plus de cette crise. »

Simone Tagliapietra souligne néanmoins la différence d'ampleurs des aides. Par exemple, le coût des mesures en Italie flirte avec les « 10 milliards d'euros ». L'Allemagne est intervenue de manière plus « limitée ».

Inciter à réfléchir à l’usage des chèques énergie

Toutes les aides n’ont pas les mêmes retombées. Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, a indiqué sa préférence pour des aides ciblées plutôt que pour des baisses uniformes de la TVA sur les carburants. C'est une option mise en avant pour l’électricité également par plusieurs économistes.

Yannick Perez, professeur à CentraleSupélec, compare les avantages et les inconvénients de deux grandes familles d'aides : « Si l’on fait un blocage des prix, le problème, c'est que l'on crée une dette puisque l'on doit acheter l'énergie à un prix élevé et on la revend à un prix moins élevé. À l'opposé, quand on fait un chèque, cela a un peu plus de vertu économique parce que l'on va donner aux gens une aide financière qu'ils pourront utiliser soit pour acheter de l'énergie soit pour acheter autre chose en économisant sur leur facture énergétique. La vertu de ce dispositif, c'est d'inciter les gens à se poser la question de l'usage de leur chèque énergie. »

Pour bloquer le prix, il n'y a pas que sur les taxes que les gouvernements peuvent jouer. La France, par exemple, dispose d'un outil spécifique : l'Arenh pour Accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Le plafond de l’électricité qu’EDF doit vendre à prix fixe a été relevé de 100 à 120 terawattheures, environ un quart de la consommation annuelle du pays.

Une solution qui laisse Yannick Perez sceptique : « Depuis 1998, en France on a décidé de faire des réformes très étonnantes, donc on cumule des réformes complexes qui ont conduit à faire une réforme dans laquelle on ne privatise pas EDF mais on privatise la production d'EDF. On a construit quelque chose d'extrêmement complexe et là on essaie de continuer la privatisation de la production d'EDF en augmentant ce volume. Est-ce que rajouter une couche de complexité va résoudre la complexité de la crise actuelle ? Je ne crois pas. Je crois qu'EDF a raison de se plaindre du fait que changer les règles en cours du jeu ce n’est pas très fairplay. D'un autre côté, ils sont dans une solution délicate, car en terme de fairplay, ils ne sont pas à l’optimum. Il y a un retard historique sur la construction d’une nouvelle centrale nucléaire qui grève le budget et d'un autre côté il y a des réacteurs en panne qui contribuent à l'augmentation des prix. Ce n’est pas très juste en économie que vous ayez une rémunération plus importante quand vous êtes en difficulté que quand vous faites fonctionner [les réacteurs] parfaitement. »

Taxer les « surprofits »

Autre exemple de mesure imaginée pour réduire l’impact de l’envolée des prix de l’énergie : l'Espagne a entre autre souhaité créer une taxe sur les surprofits engrangés par certains producteurs d'énergie pour les rediriger vers l'aide aux consommateurs. « Mais il y a eu des difficultés de mise en œuvre et le gouvernement a dû revoir en profondeur cette mesure », explique Simone Tagliapietra. « Elle engendrera donc moins de revenus que ce qui était attendu ». L'idée d'une éventuelle taxation des « surprofits » a aussi été évoquée par le ministre italien du Développement économique mais a pour l'instant été mise entre parenthèses dans la botte.

Stratégie structurelle

Des mesures prises donc en ordre dispersé. « On a l’impression que l’on est essentiellement dans une réponse dans l’urgence », analyse Fabien Roques, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine. Il est pourtant primordial, souligne-t-il d’avoir une stratégie structurelle :

« Premièrement, il y a matière à réfléchir au mix d’énergies pour s'assurer qu'on a une certaine diversité qui va nous protéger des chocs qui peuvent affecter une énergie ou l'autre. Il faut aussi réfléchir à un certain degré d'autonomie et l'on peut réfléchir à une approche potentiellement commune en Europe sur des stratégies de couvertures des risques, des achats groupés ou des mécanismes de solidarité entre États membres pour faire face à ces chocs. »

Une grande réforme structurelle demandée par le gouvernement français : c'est celle du marché européen de l'électricité.

Fabien Roques estime qu'une telle réforme ne serait pas superflue : « Le logiciel que l’on a aujourd’hui pour ces marchés a été défini dans les années 1980, 1990 dans un monde qui n’était pas du tout le même. Aujourd’hui, on a un système électrique qui se décarbone et qui fait de plus en plus appel à des énergies variables et des énergies à coûts fixes aussi. Il devient urgent de réfléchir à une refondation du modèle de marché en Europe pour avoir une certaine prévisibilité de l’évolution des prix. »

Cette piste est loin de faire l'unanimité au sein des États membres. Quand bien même l'idée serait retenue, cela n’aurait pas d'effet dans l'immédiat. Il faut plusieurs années pour mettre en place une telle réforme.

