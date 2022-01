L'Union européenne saisit l'OMC et soutient la Lituanie contre la Chine

La Lituanie est visée ces dernières semaines par des sanctions économiques de Pékin. Getty Images/EyeEm - Sergio Delle Vedove / EyeEm

Ce que dénonce Bruxelles, ce sont les pratiques, jugées discriminatoires, de Pékin. La Chine a engagé un bras de fer diplomatique avec la Lituanie depuis que cet État balte, membre de l'UE, a autorisé Taïwan à ouvrir un bureau de représentation commerciale (et une ambassade « de facto ») dans sa capitale, Vilnius. Or, Pékin considère Taïwan comme une province rebelle et veut visiblement punir Vilnius de ses relations privilégiées avec l'île.