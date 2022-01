Les échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni pénalisés par le Brexit

Le port de Felixstowe dans le comté de Suffolk, est le port de conteneurs le plus important du Royaume-Uni.

Sur les dix premiers mois de 2021, les exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ont baissé de 15% en valeur, tandis que les importations européennes depuis le Royaume-Uni ont chuté de 30%, selon le ministère français de l'Économie.

Les conséquences négatives du Brexit sont effectives côté britannique et côté européen. Les exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ont baissé de 15% sur les dix premiers mois tandis que les importations européennes depuis le Royaume-Uni ont chuté de 30%. Tel est l'état des lieux du Brexit, un an après l'entrée en vigueur du nouvel accord commercial entre les deux parties qui s'est traduit par un rétablissement des contrôles douaniers aux frontières. Les démarches administratives pour transporter des marchandises ont donc été plus contraignantes. La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer a par exemple justifié la fermeture de plusieurs magasins en France par la complexité des procédures d'exportation.

L'automobile, le textile et l'aéronautique sont les secteurs les plus touchés par cette baisse des échanges. Il faut mentionner bien sûr les effets de la crise sanitaire qui ont aussi plombé les exportations et importations européennes. Selon des données d'Eurostat, elles auraient toutefois dépassé sur les dix premiers mois de 2021 leurs niveaux de la même période de 2019.

Le Brexit a vu un accroissement des formalités, avec une hausse de 62% des déclarations de transit pour les douanes françaises et une multiplication par 6,5 des déclarations d'exportations de l'Union européenne enregistrées par la France.

(avec AFP)

