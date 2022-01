La croissance de la France a bondi de 7% en 2021

L'économie française a rebondi de 7% en 2021, selon l’Insee. Du jamais vu depuis 52 ans. Ce rebond spectaculaire qui dépasse les prévisions efface même la crise économique.

Cette progression du produit intérieur brut français, l'une des plus vigoureuses de la zone euro, est due essentiellement à la forte progression de la production des biens et des services : +7,4% l’an dernier. L'investissement des ménages, des entreprises et des collectivités a également fortement rebondi, dépassant largement son niveau d’avant crise.

La consommation, de son côté, a joué son rôle. Elle est peu ou prou à son niveau de 2019. Il faut souligner également le rôle essentiel de l’État. Grâce aux aides publiques massives, les entreprises et l’emploi ont été préservés, d’où ce niveau élevé des investissements. L’État a encore dépensé l'an dernier un peu plus de 60 milliards d'euros, au prix d'un déficit public très élevé qui devrait avoisiner les 7%. La dette publique, elle, sera autour de 113%.

Mais on partait de très loin. Ces 7% de croissance corrigent avant tout la récession de 8% que la France a connue en 2020.

Tous les indicateurs au vert

Du côté de l’emploi, un indicateur très scruté avant l’élection présidentielle, les chiffres annoncés mercredi 26 janvier sont très bons. La France a connu une baisse record du chômage. Sur l’année 2021, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a baissé de 12,6% sur un an. De quoi effacer la hausse provoquée par le Covid-19 en 2020.

Il y a pourtant des secteurs qui souffrent. Les transports, l’événementiel ou l'hôtellerie-restauration sont restés pénalisés par les restrictions sanitaires. Mais l’activité dans la majorité des secteurs redémarre fort, ce qui se traduit par des créations d'emplois.

Pour 2022, les prévisions du gouvernement montrent que la croissance sera moins vigoureuse – environ 4%. La Banque de France table quant à elle sur 3,6%. Pour cette année, le Covid-19 est la principale inquiétude pour l’économie. Selon le gouvernement, la diffusion rapide du variant Omicron devrait avoir un impact sur l’économie française au premier trimestre 2022, notamment en raison des risques de désorganisation de l’activité économique et de l’incertitude pesant sur la croissance mondiale.

Les difficultés de recrutement et d’approvisionnement sont autant d'incertitudes pour cette année. Enfin, l’inflation, surtout la hausse des prix de l’énergie, est un grand risque qui continuera à peser sur l’activité économique.

