Le japonais Toyota numéro un mondial des ventes de voitures en 2021

Toyota déclare avoir vendu près de 10,5 millions de véhicules en 2021. Behrouz MEHRI AFP/File

Texte par : RFI

Toutes marques confondues, le constructeur nippon reste le plus gros vendeur mondial, devant le groupe allemand Volkswagen et le franco-japonais Renault-Nissan-Mitsubishi. Et ce malgré de fortes perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les semi-conducteurs.