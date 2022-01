Chine: l’activité manufacturière en légère baisse depuis le début de l’année

En Chine, l'activité manufacturière est en légère baisse en janvier, selon les données officielles du Bureau national des statistiques, le BNS, publiées ce dimanche 30 janvier. L’indice des directeurs d’achat est de 50,1 contre 50,3, sachant qu’un nombre supérieur à 50 indique une hausse de l’activité.

Ces chiffres officiels contrastent néanmoins avec ceux d’un sondage privé réalisé auprès des PME, alors que l’épidémie resurgit par endroit dans le pays.

Cette légère baisse de l’activité manufacturière n’inquiète pas le BNS qui indique que malgré un rebond de la pandémie, une situation économique difficile, « l’économie chinoise continue à se redresser et à se développer ».

Les chiffres officiels dépassent en effet le seuil fatidique des 50 depuis novembre. Mais pendant presque toute l’année dernière, l’activité manufacturière a été plus fortement ébranlée par la crise énergétique et l’explosion du prix des matières premières.

Une chute de l’activité dans les secteurs des services et de la construction

Cependant, un sondage privé auprès de petits fabricants montre une chute de l’activité plus marquée que les données officielles à 49,1 au lieu de 50,1. Ce ralentissement toucherait plus particulièrement les PME et notamment les secteurs des services et de la construction.

Selon les analystes, l'apparition de foyers sporadiques de Covid-19 dans le pays va continuer à miner la confiance des consommateurs et provoquer la fermeture de nombreuses entreprises.

Pékin est sur le qui-vive après avoir dû confiner plus d’un million de personnes près de la capitale, alors qu’elle s’apprête à accueillir du 4 au 20 février les Jeux olympiques d'hiver.

