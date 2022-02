Facebook renonce au projet Diem de monnaie numérique

L'association Diem, qui pilote le projet de monnaie numérique lancé par Facebook (Meta), va se démanteler et vendre pour 182 millions de dollars ses droits de propriété intellectuelle et d'autres actifs à la société Silvergate Capital Corporation.

Cette initiative, avec laquelle le géant américain des réseaux sociaux voulait révolutionner les paiements, était en bonne voie mais « il était devenu évident au cours de nos discussions avec les autorités américaines que le projet ne pouvait pas avancer davantage », a justifié le directeur général de l'association, Stuart Levey, dans un communiqué lundi.

Meta s'était lancé dans l'arène des monnaies numériques en créant Libra en 2019, qui devait offrir un nouveau mode de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels.

Conscient des préoccupations des régulateurs face à une devise gérée par une société privée, le groupe américain avait alors décidé d'en confier la gestion à une entité indépendante, basée à Genève (Suisse).

Après la défection de plusieurs partenaires de poids comme PayPal, Visa et Mastercard, l'organisation avait revu ses ambitions à la baisse, avant de se renommer Diem fin 2020.

Un démantèlement « dans les prochaines semaines »

« Dès le départ, le projet Diem a cherché à exploiter les bénéfices de la technologie de la blockchain pour concevoir un système de paiement meilleur et plus inclusif », a souligné M. Levey lundi.

L'association est parvenue à construire et tester un système de paiements basé sur la technologie faisant aussi fonctionner le bitcoin, qui inclut des garde-fous contre son utilisation par des criminels, a-t-il affirmé.

Parallèlement, « nous avons activement recherché les commentaires des gouvernements et des régulateurs du monde entier, et le projet a considérablement évolué et s'est amélioré en conséquence », a relevé le responsable. Mais les discussions ont finalement achoppé et « la meilleure voie à suivre était de vendre les actifs du groupe Diem », a conclu M. Levey. L'association et ses filiales vont commencer à se démanteler « dans les prochaines semaines », a-t-il précisé.

Silvergate a précisé dans un communiqué séparé qu'elle allait payer 50 millions de dollars en espèces et lui reverser environ 1,2 million de nouvelles actions pour un montant total équivalent à 182 millions de dollars.

(avec AFP)

