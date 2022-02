L'Inde va créer sa roupie numérique

En Inde, voici venu le temps de la roupie numérique. Le pays va introduire sa version virtuelle de la monnaie nationale. Autre annonce du gouvernement : une taxe de 30% sur les bénéfices des autres monnaies virtuelles.

Une façon de réglementer le secteur des cryptomonnaies, particulièrement dynamique en Inde. Comme dans de nombreuses économies émergentes, les transactions en actifs numériques virtuels explosent dans le pays.

Entre 2019 et 2021 le marché a bondi de près de 650% plaçant l’Inde, deuxième plus gros marché des cryptomonnaies, derrière le Vietnam, selon un rapport de la société Chainalysis.

Une introduction d'ici un an

Les bénéfices réalisés sur ce commerce seront donc taxés à 30%, tandis que les pertes éventuelles liées aux transactions numériques ne pourront pas être compensées par d'autres revenus.

La roupie virtuelle sera introduite d’ici un an, une façon de donner un coup de pouce à l’économie numérique, explique la ministre indienne des Finances. L’objectif est de donner un cadre et profiter des avantages procurés par une monnaie numérique de banque centrale, à savoir, selon le gouvernement indien, « une nouvelle option de paiement plus robuste plus efficace et plus fiable ».

