En Turquie, l’inflation a battu un nouveau record en janvier

La hausse des prix à la consommation en Turquie a franchi un nouveau cap en janvier, frôlant les 50% sur un an, un chiffre au plus haut depuis avril 2002.

Les chiffres pour janvier 2022 annoncés ce jeudi matin placent la hausse des prix à la consommation à 48,7% sur un an. Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’il s’agit de chiffres officiels, publiés par l’Institut des statistiques (TÜIK) mais contestés par l’opposition et des économistes.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

À l’image de l’ensemble de l’opposition, Garo Paylan, député du parti pro-kurde HDP et économiste, estime que l’institut des statistiques sous-estime l’inflation et a perdu toute indépendance. Il rappelle que son précédent dirigeant a été limogé le 29 janvier par le président Erdogan.

« Voilà ce qui arrive quand un seul homme décide de tout : les institutions s’effondrent les unes après les autres. Le Parlement et la justice ne peuvent plus remplir leur rôle, les institutions économiques sont paralysées. L’office des statistiques est paralysé… La Banque centrale elle-même ne peut plus mener sa mission, qui est de lutter contre l’inflation », dénonce-t-il.

L’inflation record est en effet en grande partie due à la chute de la livre turque, elle-même due à des choix de politique monétaire. Ennemi déclaré des taux d’intérêt, le président Erdogan a obligé la banque centrale – censée elle aussi être indépendante – à des baisses successives de son principal taux. À chaque baisse, la livre a dévissé, perdant près de 50% de sa valeur par rapport au dollar en un an.

Au sein de la population, l’inquiétude est palpable. L’opposant Garo Paylan espère que Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 19 ans, en pâtira dans les urnes. « Nous essayons d’expliquer aux gens que la crise de l’économie est due à une crise de la démocratie, à l’absence de mécanismes de contrôle et de contre-pouvoirs. Et je pense que nous arrivons à convaincre de plus en plus d’électeurs. »

Ces derniers mois, la cote de popularité du président est au plus bas. Recep Tayyip Erdogan sait qu’il doit juguler l’inflation avant les prochaines élections, en juin 2023.

