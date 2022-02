Amazon double son bénéfice à 14 milliards de dollars en fin d'année

Les profits d’Amazon ont doublé au quatrième trimestre 2021 par rapport à l’année précédente. Malgré le manque de main d’œuvre, le géant du commerce en ligne a engrangé un bénéfice net à plus de 14,3 milliards de dollars.

Plusieurs facteurs expliquent cette très bonne performance. Amazon a été l'un des grands gagnants de la pandémie. Les restrictions sanitaires ont conduit les consommateurs encore réticents à adopter en masse le e-commerce, à commencer par le groupe de Seatle et ses promesses de livraison ultra rapides, et des services reposant sur le cloud, dont il est le leader mondial.

Et les habitudes prises en 2020 semblent parties pour durer : le géant du e-commerce a engrangé près de 470 milliards de dollars de revenus (+21%) et réalisé plus de 33 milliards de bénéfice net en 2021, soit une hausse de 57%.

Amazon a d'ailleurs indiqué avoir réalisé son « meilleur week-end de ventes » lors des soldes de Black Friday et Cyber Monday fin novembre (le vendredi et le lundi après la fête américaine de Thanksgiving).

Boosté par Rivian et de juteux contrats pour le cloud

Autres raisons de son succès : le choix de ses investissements. Amazon, qui est un actionnaire important du constructeur de véhicules électriques Rivian, a bénéficié de son entrée fracassante à Wall Street en novembre

Les bénéfices d'Amazon ont également été dopé par ses recettes publicitaires en forte augmentation et par AWS, son service cloud, qui a signé des contrats juteux avec le Nasdaq et aussi avec Meta pour ses réseaux et messageries Facebook, Instagram et WhatsApp sur les trois derniers mois de 2021. L'entreprise table sur des revenus compris entre 112 et 117 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit une croissance de 3 à 8% sur un an.

Rentabilité en baisse

Ces bons résultats ont permis de faire face aux 4 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour remplacer au dernier trimestre de 2021 de nombreux salariés atteints du Covid-19, les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement et l'inflation élevée.

Au quatrième trimestre, son bénéfice opérationnel, indicateur clé de rentabilité, est ressorti à 3,5 milliards de dollars, moitié moins qu'il y a un an. Mais le patron d'Amazon a assuré que ces coûts seraient moins élevés dans les prochains mois, et qu'il entendait améliorer l'efficacité et le rythme des opérations pour livrer plus vite qu'avant la pandémie.

Amazon emploie désormais plus d'1,6 million de personnes dans le monde. L'entreprise a précisé que le salaire à l'embauche pour les employés des entrepôts et centres logistiques dépassait maintenant les 18 dollars de l'heure aux États-Unis. Un argument qu'elle ne manquera pas de faire valoir face aux tentatives de syndicalisation à Staten Island, à New York, et aussi à Bessemer, dans l'Alabama. En cas de victoire, ce serait le premier syndicat dans un entrepôt Amazon aux États-Unis.

