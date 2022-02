Lagarde admet une inflation à la hausse et des risques géopolitiques en Europe

L'inflation est plus forte que prévue dans la zone euro, soit 5,1% en janvier, a indiqué Christine Lagarde à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs à Francfort. La situation a changé par rapport aux prévisions de décembre, a observé la présidente de la BCE.

Publicité Lire la suite

Si la patronne de la Banque centrale européenne (BCE) refuse de parler ouvertement des tensions diplomatiques entre la Russie et l'Occident autour de l'Ukraine et de l'Otan, l'allusion à cette crise est pourtant claire :

« Si les incertitudes liées à la pandémie se sont quelques peu estompées, les tensions géopolitiques se sont en revanche accrues, a déclaré Christine Lagarde. Ces tensions peuvent avoir un effet sur l'envolée des prix de l'énergie. Ce qui à son tour pourrait avoir un impact sur la consommation des ménages, ainsi que sur l'investissement. »

Taux et stratégie inchangés

Dans la ligne de mire de la BCE, l'évolution des prix du gaz russe importé en Europe. Moins de gaz signifie une nouvelle envolée des prix :

« L'inflation devrait rester élevée à court terme, les prix de l'énergie restant la principale raison de cette flambée des prix, indique-t-elle. Ceux des produits alimentaires étaient tirés par la saisonnalité de certains produits, par les coûts du transport et des engrais. »

La BCE ne change pour l'instant rien à sa politique, et table toujours sur un reflux de l'inflation en 2022, mais ne réfute plus une possible remontée de ses taux d'intérêts dès mars prochain.

► À lire aussi : Crise en Ukraine: Bruxelles et Washington réfléchissent à la question-clé du gaz

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne