En Alabama, un vote sur la création du premier syndicat dans un entrepôt Amazon américain

Le géant de la vente par correspondance fait face à plusieurs tentatives de syndicalisation, comme à Staten Island, à New York, et à Bessemer, dans l'Alabama. En cas de victoire, ce serait le premier syndicat dans un entrepôt Amazon aux États-Unis.

Aux États-Unis, le compte à rebours a commencé pour les 6 100 employés de l’entrepôt Amazon de Bessemer, Alabama. Ils ont jusqu’au 27 mars pour répondre à la question : « Voulez-vous un syndicat ? » Depuis 25 ans qu’il existe, le géant de la vente de correspondance n’en a jamais eu.

Stuart Appelbaum est le président d’un des syndicats du secteur, RWDSU. Pour lui, toute cette affaire est en train de faire boule de neige. « Nous pensons que nous avons relancé le militantisme des travailleurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde : grâce à la première élection, grâce à notre campagne, les travailleurs ont vu qu’ils pouvaient faire se lever face à Amazon, et face à leurs employeurs en général. Les travailleurs d’autres entrepôts ont commencé à prendre la parole contre Amazon ; nous l’avons aussi vu dans d’autres compagnies, comme Starbucks, et nous nous en réjouissons. »

Intimidation

L’an dernier un premier vote avait été très suivi, jusqu’à la Maison Blanche. La réponse avait été « non », mais le scrutin avait été annulé, l’entreprise ayant « interféré avec le droit des employés à faire un choix libre et réfléchi ».

Je pense que nous avons un problème avec notre droit du travail aux États-Unis, poursuit-il. Quand on voit l’intimidation pratiquée par Amazon et sa manière de s’immiscer dans le scrutin, on comprend pourquoi les gens avaient peur de voter pour se syndiquer. On leur a dit de voter dans un lieu bien précis, avec des caméras pointées sur eux, dans un endroit couvert de propagande antisyndicats. On leur a dit que l’entrepôt pourrait fermer, qu’ils pourraient perdre leurs bénéfices déjà acquis. »

Fin janvier, l'agence américaine en charge du droit du travail (NLRB) a déposé une plainte accusant Amazon de tenter de dissuader des salariés d'un entrepôt de Staten Island, à New York, de se syndiquer, affirmant qu'un syndicat serait « futile » ou traitant les personnes menant l'effort de syndicalisation de « voyou ».

« Le modèle économique d’Amazon est basé sur la déshumanisation »

« Le modèle économique d’Amazon est basé sur la déshumanisation et le mauvais traitement de ses employés, affirme Stuart Appelbaum, le président d’un des syndicats du secteur, RWDSU. Les conditions de travail dans leurs entrepôts sont si mauvaises que le roulement des travailleurs est chaque année de 150% : en moyenne les gens ne restent pas plus de huit mois, ensuite ils s’en vont parce qu’ils n’en peuvent plus. Les gens veulent qu’on respecte leur humanité, ils ont l’impression qu’on les traite comme des robots, dirigés par d’autres robots. Ils sont en colère à cause du manque de sécurité et de prévention des accidents du travail : six personnes sont déjà mortes dans cet entrepôt qui n’existe que depuis deux ans. La pression est énorme, les gens ne peuvent pas supporter le stress physique et mental, et ils veulent que cela change. »

Amazon emploie désormais plus d'1,6 million de personnes dans le monde. L'entreprise revendique un salaire à l'embauche pour les employés des entrepôts et centres logistiques qui dépasse les 18 dollars de l'heure aux États-Unis.

« L’objectif de cette élection, ce n’est pas seulement d’organiser les travailleurs dans cet entrepôt, mais aussi de déterminer comment les employés, partout ailleurs, seront traités à l’avenir. Nous ne voulons pas que le modèle de fonctionnement d’Amazon devienne celui du travail, plaide le syndicaliste. Donc cette élection transcende ce seul entrepôt et cette seule compagnie. »

