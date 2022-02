En France, l'industrie aéronautique recherche de la main d'œuvre pour redécoller

La filière aéronautique française cherche à nouveau à recruter, après le coup d'arrêt brutal porté au secteur par la pandémie de Covid-19. Le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) anticipe jusqu'à 15 000 embauches cette année, notamment pour soutenir la hausse de la production chez Airbus. Pour l'heure, les entreprises font face à une pénurie de compétences.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale au Bourget, Aabla Jounaïdi

Au salon des Formations et métiers aéronautiques au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget près de Paris, Rayane déambule entre les stands, son CV en main. « J’ai un Master aéronautique, spécialité télécommunications spatiales, et j’aimerais bien pouvoir effectuer mon stage de fin d’études dans le domaine aérospatial. »

Soutenir l'activité

Mais la vingtaine d'entreprises présentes sur l’espace recrutement, créé pour l’occasion cette année, ne s'en cachent pas : l'urgence, c'est de pourvoir des postes pour soutenir l'activité qui repart chez les grands groupes depuis quelques mois déjà. « Airbus helicopters a signé un grand nombre de commandes et maintenant, il faut passer sur la partie production. On a aussi des postes d’ingénieurs qui s’ouvrent, mais majoritairement, ce sont des postes d’agents composites que nous cherchons actuellement », explique Nadège Lepinois, responsable des ressources humaines chez Airbus Helicopters.

« Pénurie » de peintres industriels

« Agents composites », autrement dit un ouvrier qualifié sur les matériaux utilisés dans l'aéronautique. « On cherche des contrôleurs qualité, des ingénieurs traitement de surface, mais principalement aujourd’hui on a une pénurie importante sur le métier de peintres industriels, souligne Fatima Zidoux, responsable des ressources humaines chez Satys, un sous-traitant d'Airbus. Au sein du groupe, on recherche plus de 100 peintres. »

Pour accompagner la reprise, la filière aéronautique et spatiale évalue ses besoins en recrutement de 10 000 à 15 000 postes cette année.

►À lire aussi : Le secteur aéronautique toujours dans la tempête

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne