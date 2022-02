États-Unis: faute de semi-conducteurs, Ford met ses usines au ralenti

La production sera suspendue ou la cadence ralentie dans huit usines, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du fait de la pénurie de semi-conducteurs.

Aux États-Unis, Ford va ralentir sa production en Amérique du Nord la semaine prochaine. Le constructeur automobile fait face à une chaîne d'approvisionnement perturbée, du fait du manque de disponibilité en semi-conducteurs.

La production sera suspendue ou la cadence ralentie dans huit usines, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La production dans les usines du Michigan, de Chicago et de Cuautitlan (Mexique) sera suspendue. La cadence sera ralentie à Kansas City, Dearborn, Kentucky et Louisville. À Oakville au Canada, les heures supplémentaires seront supprimées.

Depuis le début de la pandémie, l’industrie automobile fait face à une pénurie de puces électroniques. Des composants indispensables à la fabrication des voitures. Et essentiellement fabriqués en Asie. L’industrie est concentrée entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, qui représentent 70% du marché.

Cette pénurie ralentit le secteur automobile et fait grimper les prix, ce qui explique la forte inflation aux États-Unis : près de 7%.

Renforcer la production de semi-conducteurs

Pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement et réduire leur dépendance vis-à-vis de l’Asie, les États-Unis ont renforcé la production sur leur territoire. La Chambre des représentants a adopté vendredi un projet de loi pour localiser sur le territoire américain la fabrication de ces puces électroniques, qui sont également essentielles à la production de smartphones et d'équipements médicaux. L’America Competes Act prévoit 52 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie des semi-conducteurs.

L’américain Intel a également annoncé la construction de deux usines de semi-conducteurs en Arizona. Soit un investissement, de 20 milliards de dollars.

