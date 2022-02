Commerce: les États-Unis annoncent un accord avec le Japon sur l'acier

Washington a décidé de supprimer ses droits de douane sur un quota d'importations d'acier japonais, ont annoncé lundi des responsables américains. Cette dernière initiative américaine va permettre de résoudre les différends commerciaux hérités de l'ère Trump. Cette décision fait suite à un précédent accord avec l'Union européenne.

Publicité Lire la suite

L'accord, qui entrera en vigueur au 1er avril, autorise le Japon à exporter vers les États-Unis jusqu'à 1,25 million de tonnes d'acier sans aucun droit de douane. Au-delà de ce quota, les 25% de taxes douanières seront maintenus. En échange de cette levée partielle, les autorités japonaises s'engagent à prendre des « mesures concrètes » pour lutter contre les surcapacités de production d'acier sur le marché mondial.

Face à une Chine de plus en plus puissante, le gouvernement de Joe Biden veut consolider ses alliances en Asie. De plus, avec cet accord, Washington fait d'une pierre deux coups : protéger les sidérurgistes américains en leur permettant d'acheter l'acier moins cher, mais aussi régler un conflit majeur avec un allié important.

Depuis des mois, les autorités japonaises négociaient cet accord. Dès son annonce, Tokyo a réagi positivement, en saluant cette avancée tout en soulignant que ce dossier n'était pas entièrement résolu, puisqu'il reste encore un désaccord sur les exportations d'aluminium japonais vers les États-Unis, exportations frappées elles aussi depuis 2018 par une taxe douanière de 10%. Tokyo en réclame la levée.

►À lire aussi : Les États-Unis et l'UE enterrent la hache de guerre sur l'acier et l'aluminium

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne