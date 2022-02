Covid-19: le groupe Pfizer prévoit 54 milliards de ventes pour 2022

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer veut vendre pour 54 milliards de dollars de son vaccin et de sa pilule anti-Covid au cours de 2022. L'entreprise américaine a déjà vu son bénéfice net annuel plus que doubler en 2021.

Publicité Lire la suite

La crise sanitaire a largement profité au géant américain qui a vu son bénéfice net annuel plus que doubler à 22 milliards de dollars. Les résultats ont dépassé les prévisions puisque Pfizer tablait début 2021 sur 15 milliards de dollars pour son vaccin anti-Covid19, mais après avoir plusieurs fois relevé ses prix, il en a vendu au total pour près de 37 milliards de dollars à travers le monde. Le groupe a produit plus de trois milliards de doses et remporté 70% des parts du marché américain et de l'Union européenne.

Cette année 2022 s'annonce sous les meilleurs hospices, Pfizer prévoit un chiffre d'affaires de près de 100 milliards de dollars. En janvier le groupe pharmaceutique a lancé un essai clinique pour contrer le variant Omicron, dans le même temps il a commencé la commercialisation dans 40 pays du Paxlovid, son traitement anti-Covid. Il s'en est déjà vendu pour 72 millions de dollars, et Pfizer prévoit d'en produire 120 millions de doses cette année.

Plus précisément, le groupe américain prévoit d'écouler en 2022 pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech et pour 22 milliards de dollars du Paxlovid.

Malgré ces profits colossaux, certains analystes se disent déçus, car ils s'attendaient à de meilleurs résultats.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne