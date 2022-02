L'Indonésie signe un contrat pour six avions de chasse Rafale avec la France

Un avion de chasse Rafale en septembre 2021 (image d'illustration). Christophe SIMON AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après une année 2021 faste en terme de commande d'avions de combats, Dassault poursuit sur sa lancée et vient de signer un contrat avec l'Indonésie pour six premiers Rafale. Au total, Jakarta pourrait acheter jusqu'à 42 rafale selon le ministre de la Défense indonésien. C'est la première fois que le plus grand pays d'Asie du Sud-Est achète des avions de combat français.