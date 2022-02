En pleines tensions sur l'Ukraine, la Finlande scelle l'achat de 64 chasseurs américains

Après l’Indonésie qui a décidé d’acheter 42 avions de combat Rafale, la Finlande vient d’annoncer avoir scellé l’accord d’achats de 64 chasseurs américains F-35. Une annonce qui intervient au moment où la tension monte entre l’Occident et la Russie concernant l’Ukraine.

La Finlande a décidé de débourser environ 8,4 milliards d’euros pour l’achat de ces avions. C’est le plus important contrat d’armement de l’histoire du pays. Le gouvernement finlandais a choisi le chasseur américain F-35 de Lockheed Martin pour remplacer sa flotte de F-18 de Boeing.

Les nouveaux appareils voleront jusqu’à l'horizon 2060 et seront stationnés pour moitié dans le nord en Laponie et pour l'autre moitié, dans l'est du pays, en Carélie.

1 300 kilomètres de frontière avec la Russie

La Finlande qui partage une frontière de plus de 1 300 kilomètres avec la Russie n’est pas membre de l’Otan, mais reste un État partenaire de l’Alliance atlantique. Même si la Finlande assure que le projet de renouveler sa flotte de chasseurs était prévu de longue date, l’annonce d’achat de ces avions coïncide avec l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine.

Moscou a envoyé à la frontière ukrainienne environ 100 000 soldats, ce qui fait craindre aux Occidentaux une invasion de l’Ukraine par son grand voisin.

