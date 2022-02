Turquie: face à une inflation record, le président Erdogan abaisse la TVA sur certains produits

Le président turc a annoncé, samedi 12 février, une baisse de la TVA de 8% à 1% sur les aliments de première nécessité. Cette mesure vise à apaiser le mécontentement d’une large partie des Turcs alors que le pays est confronté à une inflation record depuis l’arrivée au pouvoir du parti de Recep Tayyip Erdogan, l’AKP, en 2002.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Pâtes, riz, eau, viande et poisson, fruits et légumes, œufs et produits laitiers, huile et sucre… En Turquie, la TVA sur ces aliments de première nécessité sera désormais la même que celle sur le pain : 1%. La mesure entre en vigueur ce 13 février, et Recep Tayyip Erdogan a fait savoir aux distributeurs qu’il attendait des baisses de prix dès lundi, annonçant des contrôles renforcés dans les magasins.

Critiques

L’objectif est de juguler la hausse des prix à la consommation, estimée à près de 49% en janvier sur un an. C’est du moins le taux officiel, contesté par l’opposition et des économistes. Le président, dont la cote de popularité plonge à mesure que les prix grimpent, a promis le retour d’un taux d’inflation à un chiffre en 2023, année des élections législatives et présidentielle.

Les critiques du chef de l’État estiment pourtant que c’est sa politique économique et monétaire qui expliquent cette inflation record.

Le gouvernement a aussi promis des mesures pour alléger les factures d’électricité. Les tarifs pour les particuliers et les commerces ont bondi de 125% au 1er janvier, provoquant des manifestations dans tout le pays ces derniers jours.

