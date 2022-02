Reportage

Vente aux enchères inédite d'art NFT en France, une première

Audio 02:32

Une sélection d'œuvres issues de la collection Unvirtual a été proposée lors d’une vente aux enchères le 8 février 2022 sous le marteau de la maison Aguttes. © ©Ariane Gaffuri

Texte par : Ariane Gaffuri Suivre 2 mn

Les ventes publiques de NFT (« non fungible token »), des images d’objets d’art, de mode, ou du sport prospèrent dans le monde. Pour la première fois en France, une vente aux enchères d'œuvres d’arts numériques certifiées a été organisée à la fois dans un espace physique et dans l’univers numérique interactif du métavers et ses avatars. Elle était accessible sur « smartphone » ou ordinateur et projeté en salle de vente sur grand écran.