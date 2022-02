L'exportation des vins et spiritueux français a explosé en 2021, mais les coûts restent élevés

Malmenés par la pandémie et les taxes américaines, les vins français ont fait en 2021 un tabac à l'étranger. C'est grâce à eux que la balance commerciale de la France, fortement déficitaire, limite la casse. Les ventes de vins et spiritueux ont fait un bond de plus de 28%, pulvérisant le précédent record, celui d'avant la crise sanitaire. C'est ce que révèlent les chiffres publiés à l'occasion du Salon professionnel Wine Paris & Vinexpo Paris qui se tient en ce moment à Paris.

Les vins et spiritueux français pèsent désormais 15,5 milliards d'euros. Un record historique tiré par la suspension des taxes américaines, la réouverture du marché asiatique et un regain économique global, se félicite César Giron, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France : « Aux États-Unis, la croissance est là, en Chine, la croissance est là, au Royaume-Uni, en Europe. En fait, la croissance est dans tous les pays du monde. »

Ces marchés porteurs, Aymeric Izard les courtise. Il est directeur des Vignobles d'Exéa, dans le sud de la France : « Nous, avec notre démarche environnementale, on est plutôt sur les marchés export qui vont être situés en l'Europe du Nord ou en Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, les pays asiatiques, Singapour, Hong Kong. On va effectivement s'appuyer sur cette vague au maximum. »

Explosions des coûts

Toutefois, entre inflation et tensions géopolitiques, les nuages s'amoncellent pour la filière, estime Antoine Leccia, président d'Advini : « Effectivement, les hausses de matières premières non jamais été aussi fortes. Hausses sur les bouteilles de plus de 10%, sur les cartons jusqu'à 30%. Avec également des problèmes d'approvisionnement. Le coût du frêt a été multiplié par 5, voire 6. Quant on arrive à trouver des conteneurs ! »

Des exportations françaises tirés notamment par les États-Unis. C'est notamment la suspension des taxes qui a permis aux produits français de progresser de 34% en valeur sur ce marché. Un marché très important par son dynamisme, mais fragile et qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, estime Jérémy Fouquet, gérant de Wine Artisans, une agence commerciale basée dans le sud de la France, exportatrice vers le marché américain.

« C'est vrai que les exportations sont reparties à la hausse, mais on a des problèmes liés à la spirale inflationniste des matières sèches. Le coût du transport a pris une hausse considérable de 100%, donc ça freine aussi les exportations. On payait 6000 dollars pour envoyer un conteneur de 1100 caisses en Californie, aujourd'hui on paie 12 000 dollars et le conteneur n'est toujours pas arrivé au bout de huit semaines. Donc c'est très compliqué. Heureusement que le taux de change est favorable et que la reprise et la consommation du vin aux États-Unis nous rassurent », résume l'expert. Des perspectives en demi-teinte, donc, assombries par une récolte très basse. La filière reste plus que jamais mobilisée.

